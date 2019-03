Ousmane Sonko : « Le triomphe restera sans gloire pour le vainqueur » Macky Sall

Dans son discours de Ousmane SONKO après l’élection présidentielle du 24 Février 2019 à Dakar ce 1er mars 2019, le candidat de la Coalition Sonko Président a estimé que « le triomphe restera sans gloire pour le vainqueur » Macky Sall, puisque « le scrutin a été piégé, en amont par un processus électoral conduit de façon cavalière, et au cours des opérations électorales ».





De surcroît, certaines mobilisations observées durant cette campagne auraient justifié que le président sortant soit tenu en ballottage aux quatre coins du Sénégal par une opposition, certes limitées dans ses moyens financiers mais qui s’est vue propulsée au-devant, dans les régions les plus stratégiques d’une élection, par un peuple conscient et intégrée, dignement déterminé à rompre les chaînes d’un système terni par tant d’années de corruption au détriment des couches les plus vulnérables du Sénégal.



Avant d’ajouter que « malgré tout, nous constatons que le président sortant est déclaré élu dès le premier tour à 58,27%. C’est donc tout naturellement que tous les candidats de l’opposition ont rejeté ces résultats. Le triomphe restera sans gloire pour le vainqueur. La démocratie en a pris un coup, il faut le regretter et se tenir prêt. Il convient donc, dans l’urgence absolue, que l’opposition et toutes les forces démocratiques de notre pays s’attèlent à exiger et obtenir les réformes indispensables pour consolider la démocratie, dans l’intérêt exclusif du Sénégal ».



