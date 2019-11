Ousmane Sonko : « Notre ambition présidentielle n’est pas une fixation pour nous, mais c’est une preuve de notre amour pour le pays »

Ousmane Sonko s’est rendu à Tivaouane ce jeudi, en prélude au Gamou 2019, célébré samedi 9 novembre prochain. Le leader de Pastef/Les Patriotes a été reçu par Serigne Mbaye Sy Abdou. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2019, a profité de l’occasion pour expliquer les raisons de son engagement politique.



« Notre ambition présidentielle n’est pas une fixation pour nous, mais c’est une preuve de notre amour pour le pays. Nous sollicitons des prières pour nous et pour le pays, le Sénégal. Mais, si c’est bon pour moi et mauvais pour le pays, que mes prières ne soient pas acceptées. Si ce n’est pas meilleur pour moi et que c’est mieux pour le pays, qu’elles soient exaucées. Maintenant, si c’est bon pour nous tous, c’est encore mieux », a-t-il assuré.



