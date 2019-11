Ousmane Sonko Salafiste ou Soufi ? Le leader de Pastef les Patriotes(formation politique), grosse révélation ces dernières années sur la scène politique est un fin communiquant, taxé d'islamiste par ses adversaires politiques, il s'emploie à démontrer son respect à toutes les familles religieuses du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

Au Sénégal, le spirituel et le temporel se côtoient harmonieusement pour la plupart. La voix les hommes religieux compte et les hommes politiques, soucieux des voix des citoyens, s'essayent à les mettre en leur Faveur . Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle Ousmane Sonko ne fait pas exception à cette règle. pourtant, il est dépeint, à tord ou à raison comme un intégriste . Des accusations graves aux quelles il a répondu avec colère en dénonçant une stigmatisation:" je suis le seul homme politique sénégalais à qui on pose des questions sur sa foi, si je fait partie du mouvement Ibadou Rahmane-un courant musulman rigoriste- parce que j'ai la barbe et que mes deux femmes sont voilées. Cette question induit à une stigmatisation d'une catégorie de sénégalais" s'était il indigné.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Sonko à fait le tour des foyers religieux à divers événements comme pour se débarrasser de cette étiquette. Mieux, l'ancien inspecteur des impôts s'adaptent toujours aux spécificités de la famille religieuse où il se rends, aussi bien par le discours que dans le comportement . Ainsi, à Touba il se mets carrément par terre comme un "Talibé" venant prendre le Ndigel (recommandation) du Khalif. Dans la capitale du Mouridisme, Ousmane Sonko émet son souhait de participer à la construction de la future université islamique , l'université Cheikh Ahmadou Bamba(fondateur du Mouridisme).







Egalement, son discours à Tiwaoune à la veille de la dernière présidentielle laisse penser à un disciple de El Hadj Malick Sy (précurseur de la Tidiania au Sénégal) venu recevoir les prières du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour : " nous sollicitons des prières pour nous et pour le pays, le Sénégal. Mais, si c'est bon pour moi et mauvais pour le pays, que mes prières ne soient pas acceptées. Si ce n'est pas meilleur pour moi et que c'est mieux pour le pays, qu'elles soient exaucées. Maintenant, si c'est bon pour nous tous, c'est encore mieux".

A Médina Baye, le député à l'assemblée Nationale se présente vêtu d'un grand boubou bleu, arborant le traditionnel bonnet que portent les talibés de cheikh Ibrahima Niasse, du Sénégal au Nigéria. Aussi, en invoquant des exemples tirés de l'enseignement de Cheikh Al Islam :"Quand, un blanc disait que : Les pays qui ont le plus de musulmans, vont en premiers revendiquer et réclamer l'indépendance car l'islam est en relation avec le communisme, avec l'esclavage Cheikh Brahim Niasse a pris sa plume en répondant que : « L'Afrique doit revenir aux africains ». Une réponse, révèle Ousmane Sonko, qui était véhiculée dans un contexte où certains de nos dirigeants négociaient l'indépendance.

les minorités aussi sont bien considéré par Ousmane Sonko, profitant de la célébration de la Toussaint par la communauté chrétienne le 1er novembre dernier, il se fait recevoir par Mgr Benjamin Ndiaye et profite de cette tribune pour s'adresser directement à cette communauté.

l'ancien Inspecteur des impôts dispose par conséquent d'un capital relationnel important avec le religieux, capital qu'il continue de construire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos