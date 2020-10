Ousmane Sonko: "Tout le Sénégal doit être fier du maire Barthélémy Dias"

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 15:14 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Pastef a rendu visite, ce lundi, aux familles expulsées de Terme Sud. Ousmane Sonko a appelé " tous les Sénégalais de tous bords, d'ici et de la diaspora, à faire du Téléthon en faveur des familles déguerpies. Nous voulons que la cagnotte atteigne 5 fois l'objectif de 100 millions FCFA fixé. La participation de tous le permettra ".



Le leader de Pastef d'ajouter: " Nous sommes dans ce combat à leurs côtés et leur recommandons la patience dans la lutte pour recouvrer leurs droits ". Selon lui, " tout le Sénégal doit être fier du maire Barthélémy Dias. C'est un modèle de bonté, de générosité, mais aussi de sincérité pour tout Sénégalais ".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos