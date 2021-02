Ousmane Sonko: « Un adversaire politique doit être combattu sur le plan politique »

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021 à 21:59

Ousmane Sonko relève plusieurs contradictions sur sa plainte. Depuis deux jours, la propriétaire a été placée en garde à vue. Cette femme a récemment eu un enfant prématuré. Mais, ils font pression sur elle. Ils l’ont proposé de l’argent pour changer sa version. « Ils ont prêts à tuer un enfant pour atteindre Sonko », accuse-t-il.



Il réitère sa position, tout en confirmant que c’est Macky Sall qui est derrière cette affaire. Suivant cette affaire, Sonko menace et promet que ce ne sera pas facile cette fois. « Macky Sall sait qu’il va perdre les élections en 2024. Ils ont fait des sondages », dit-il.



D’après lui, un adversaire politique doit être combattu sur le plan politique. Mais, il évoque le non-respect des procédures et dénonce l’application de la force et de l’intimidation.



