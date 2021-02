Ousmane Sonko – Un maniaque du sexe, un dangereux sadique ?

Les sources de dakarposte sont en mesure de révéler que le leader de Pastef, Ousmane Sonko a des tendances sadiques lorsqu’il est en présence du sexe faible. Il prend un malin plaisir à malmener les femmes et, sans doute ne trouve-t-il son plaisir qu’en tabassant les femmes avec qui il doit avoir une relation. Même ses propres épouses Khady Kébé et Anna Diamanka (nous reviendrons d’ailleurs sur leur cas) n’échappent pas, du tout alors à sa furie car il ne rate aucune occasion pour les tabasser.

Cette tendance maladive fait de lui un homme dangereux que les femmes devraient fuir comme la peste car il n’a aucune empathie pour elles. Au contraire, il les traite comme de simples objets de plaisir et son plaisir, il le puise dans la violence aveugle.

Pourquoi est-il armé lorsqu’il doit s’envoyer au septième ciel ? Pour faire peur à sa partenaire, pardi ! Car c’est dans le peur qu’éprouvent ses partenaires sexuels qu’il prend son plaisir morbide. Afin que nul n’en ignore.

