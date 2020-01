Ousmane Sonko à Saint- Louis: « Macky Sall doit comprendre qu’il perd son temps »

Ce qui vient de passer est un abus. Malheureusement, on fragilise nos forces de l’ordre. Cette salle nous a été trouvée par mon ami et frère Cheikh Bamba Dieye. Vous avez vu qu’avant la fin de la conférence, ils ont envoyé l’armée pour dire qu’on doit sortir sinon ils vont couper l’électricité.



Hier (Ndlr : avant hier), le Préfet nous a donné une autorisation pour occuper une place publique. Au moment où on devait y aller, on nous a dit que le lieu est déjà occupé par d’autres et la police vient nous dire qu’on ne peut plus tenir notre rencontre

On sort de la salle pour se mettre sur le trottoir en face de la berge du fleuve pour faire une interview avec la presse, on envoi la police pour dire qu’on arrête. Je dis qu’on n’arrêtera pas. On va dire tout ce qu’on a dire jusqu’à la fin de l’interview. Si vous avez des questions vous les posez

Macky Sall doit comprendre qu’il perd son temps. Il l’a fait le 31 décembre 2019 et ça a échoué. Il ne peut pas nous empêcher de faire nos tournées et de passer nos messages. Il ne peut pas nous empêcher de communiquer avec les Sénégalais, ni sa police ni la gendarmerie ni les renseignements généraux ne peuvent nous en empêcher