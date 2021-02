Ousmane Sonko à l’UCAD : Le MEER choqué de cette visite ! Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Février 2021 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

Yacine DIEYE Après l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, Ousmane Sonko s’est rendu ce jeudi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une visite non appréciée par le mouvement des élèves et étudiants républicains qui estime que le leader du Pastef aurait mieux fait de répondre à l’Assemblée Nationale que de déranger la quiétude des […] Yacine DIEYE Après l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, Ousmane Sonko s’est rendu ce jeudi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une visite non appréciée par le mouvement des élèves et étudiants républicains qui estime que le leader du Pastef aurait mieux fait de répondre à l’Assemblée Nationale que de déranger la quiétude des étudiants en créant des rassemblements. Selon Emmanuel Sène membre du MEER , les autorités du COUD doivent au plus vite veiller à cette situation. « Nous demandons aux autorités de COUD de veiller à cette situation sinon nous allons répondre à Ousmane Sonko sur le terrain politique. Étant des républicains, nous n’accepterons pas que cette personne visée par une procédure judiciaire puisse venir à l’Université pour déranger les étudiants. » Déclare l’étudiant. Pis, il menace le candidat malheureux à la présidentielle si toutefois il s’aventure à reposer les pieds à l’université « désormais, si Ousmane Sonko remet ses pieds à l’Université, il aura le Meer en face. Parce qu’au lieu d’aller répondre à la convocation d’Adji Sarr qui l’accuse de viols et de menaces de mort, Ousmane Sonko est en train de chercher une image à l’Université » fulmine le sieur Sène. Enfin, le MEER d’assurer qu’il ne permettra plus à personne de venir à l’université pour déranger la quiétude des étudiants et de réduire à néant tous les efforts consentis par l’Etat dans la lutte contre la pandémie. A fortiori, l’université qui n’est point un lieu pour manifester des couleurs politiques.



Source : Source : https://www.lasnews.info/ousmane-sonko-a-lucad-le-...

