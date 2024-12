Ousmane Sonko annonce avoir été reconduit à la tête d’un gouvernement réaménagé Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2024 à 02:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre a annoncé avoir été reconduit à la tête d'un gouvernement réaménagé comprenant 25 ministres et cinq secrétaires d'État, comme le précédent. Le réaménagement annoncé s'explique par la démission de certains ministres élus députés lors des élections législatives anticipées du 17 novembre et appelés à siéger à l'Assemblée nationale, a-t-il dit. aps.sn



