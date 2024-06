Ousmane Sonko appelle à un audit physique des effectifs et des contrats ministériels Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2024 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Le premier ministre Ousmane Sonko a émis des directives clés concernant la gestion efficace des ressources publiques et la priorisation financière dans une circulaire confidentielle datée du 19 juin 2024. Selon les informations du quotidien Enquête relayées par Seneweb, il a exigé des ministres qu’ils examinent minutieusement tous les contrats inscrits dans les Plans de passation des marchés (PPM) au sein de leurs départements, aussi bien au niveau des administrations centrales que des organismes publics sous leur supervision. Après cette revue, les membres du gouvernement sont tenus d’annuler ou de reporter les contrats qui ne correspondent pas aux priorités du gouvernement actuel. De plus, ils ont été instruits de mener un audit physique approfondi du personnel et des contrats d’embauche. Cette initiative est d’autant plus urgente selon le premier ministre, étant donné les contraintes budgétaires serrées pour l’exercice 2024 telles que définies par la Loi de finances initiale (LFI). Dans le cadre d’une démarche visant à renforcer l’efficacité et l’économie des actions gouvernementales, il prévoit également la création d’une centrale d’achat chargée de couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement à des coûts optimaux, profitant des économies d’échelle. Ces mesures seront intégrées dans la Loi de finances rectificative (LFR), qui sera soumise au Parlement après la Déclaration de politique générale (DPG) d’Ousmane Sonko, avec pour objectif principal de financer les axes prioritaires du Projet.



Source : Le premier ministre Ousmane Sonko a émis des directives clés concernant la gestion efficace des ressources publiques et la priorisation financière dans une circulaire confidentielle datée du 19 juin 2024. Selon les informations du quotidien Enquête relayées par Seneweb, il a exigé des ministres qu’ils examinent minutieusement tous les contrats inscrits dans les Plans de […]Source : https://atlanticactu.com/ousmane-sonko-appelle-a-u...

Accueil Envoyer à un ami Partager