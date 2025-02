Ousmane Sonko aux centrales syndicales : « L’État doit vivre selon ses capacités… »

Ce jeudi, le gouvernement, représenté par le Premier ministre Ousmane Sonko, a rencontré les acteurs syndicaux et le patronat afin d’engager un processus de dialogue fondé sur la vérité, dans un contexte économique difficile. Le Premier ministre a reconnu que plusieurs secteurs rencontrent des difficultés, tout en insistant sur la nécessité de prendre en compte les marges de manœuvre de l’État. « Un État ne peut pas et ne doit pas vivre au-dessus de ses moyens. Dans le dialogue que nous allons avoir, il faut tout mettre sur la table. S’il faut se limiter à un seul mandat, nous sommes prêts, car nous ne tiendrons que le langage de la vérité », a-t-il déclaré.



Devant les représentants du monde du travail, Ousmane Sonko a souligné l’importance de dégager des marges budgétaires et de faire des efforts collectifs. « L’État doit vivre conformément à ses capacités. Personne ne peut accepter l’injustice. À court terme, certains points seront satisfaits, de même qu’à long terme. Nous devons nous rappeler que le système de la fonction publique avait autrefois une cohérence, mais hélas, cela n’existe plus. Il y a trop de déséquilibres dans l’administration, notamment dans la hiérarchie, avec une déstructuration évidente. Et il faut corriger tout cela… », a martelé le chef du gouvernement.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Ousmane-Sonko-aux-centra...