Ousmane Sonko aux membres de l'Ohada : "Vous devrez veiller à ce que le budget corresponde rigoureusement, à un programme réaliste" Jeudi 20 Février 2025

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement lancé les travaux de la 58e session du Conseil des ministres de l’Ohada (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) à Dakar. Lors de son discours, le chef du gouvernement sénégalais a exhorté les membres de l'Ohada à mettre en place un budget adossé à un programme réaliste. "Chers membres du Conseil des ministres (de l'Ohada), m'adressant à vous à l'orée de vos travaux qui vont s'ouvrir et qui porteront notamment sur le budget de l'Ohada, je voudrais vous engager à veiller à ce que ce budget corresponde à un programme d'activités réaliste et qui puisse répondre aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. Je vous exhorte, parallèlement, à réfléchir aux moyens d'assurer la mobilisation à bonne date des ressources que vous aurez allouées aux différentes institutions, mais également à veiller avec une particulière minutie à une affectation rigoureuse conforme des deniers que nos États mobilisent avec beaucoup de sacrifices", a déclaré le Premier ministre. Lors de son discours, Ousmane Sonko a également rendu hommage à deux "illustres" Sénégalais : le juge Kéba Mbaye et l'ancien président Abdou Diouf, pour les efforts consentis pour la bonne marche de l'Ohada.



Source : https://senemedia.com/annonce-78912-ousmane-sonko-...

