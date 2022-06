Ousmane Sonko descend en flammes les leaders de Benno : « S’ils étaient honnêtes, ils devraient tous partir, car ils ont sucé le sang du peuple… »

La coalition Yewwi Askan Wi a tenu sa mobilisation ce mercredi à la place de la nation, ex obélisque. Une rencontre avec les militants venus de tous bords du pays pour écouter la conférence des leaders, notamment le plus attendu, Ousmane Sonko qui n’a pas mâché ses mots à l’endroit des responsables politiques de Benno Bokk Yakaar.



Sur Moustapha Niasse, Idrissa Seck ou encore Aminata Mbengue Ndiaye, Ousmane Sonko n’a pas été tendre dans son discours. « Ces retraités politiques ont longtemps duré dans ce système et n’ont rien apporté à ce pays. Il est temps qu’ils désertent et c’est au peuple que vous êtes, d’en décider », s’adressera ainsi le leader du Pastef.



À en croire ce dernier, la coalition Benno Bokk Yakaar qui, avant la manifestation de ce mercredi ne versait que dans la menace, devrait être conséquente et venir les défier. « Nous sommes plus forts que ces gens, s’ils s’étaient dressé contre nous, ils allaient se rendre compte que notre coalition est supérieure à la leur », considère t-il...



www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Ousmane-Sonko-descend-en...