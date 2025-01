Ousmane Sonko entame une visite d?amitié et de travail à Nouakchott Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Janvier 2025 à 20:46 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé dimanche à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour une visite d’amitié et de travail de deux jours, a constaté un journaliste de l’APS. Le chef du gouvernement est accompagné de plusieurs ministres, dont Yassine Fall (Intégration africaine et Affaires étrangères), Jean Baptiste Tine (Intérieur et Sécurité publique), Birame Souleye Diop (Energie, Mine et Pétrole), Yankhoba Diémé (Infrastructures, Transports terrestres et aériens) et Fatou Diouf (Pêches, Infrastructures maritimes et portuaires).



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78063-ousmane-sonko-...

