« Ousmane Sonko et sa bande de malfrats constituent les abcès de notre démocratie et une menace contre les institutions de la République », par Mouhamadou Lamine Massaly

Chers journalistes, militants et militantes Sympathisants et sympathisantes de l’Union pour une Nouvelle République (UNR),



Chers jeunes de la mouvance présidentielle



C’est avec un cœur meurtri et une profonde tristesse que je suis obligé de prendre la parole aujourd’hui, pour parler de la situation nationale.



Nous sommes confrontés à une période sombre de notre histoire, marquée par la manipulation, l’agitation, le mensonge, la calomnie et le mépris de nos principes démocratiques les plus fondamentaux.



En effet, notre pays le Sénégal est aujourd’hui à la croisée des chemins. D’une démocratie très enviée en Afrique et dans le reste du monde, il est malheureusement sous la menace d’une bande d’hirondelles sans ailes ni plumes, conduite par Ousmane Sonko, un homme court aux idées très courtes, dont tout le combat politique se résume à saper la République.



De ce point de vue, Ousmane Sonko et sa bande de malfrats constituent les abcès de notre démocratie, une menace contre les institutions de la République. Pourtant à l’origine, c’était une affaire privée, l’opposant à une employée d’un salon de beauté, qui a porté plainte contre lui, pour viols répétés et menaces de mort.



Etant convaincu de sa culpabilité, il convoque depuis lors l’argument du complot d’Etat, pour échapper à la justice, alors qu’il s’était rendu ce jour-là, de son propre gré, au salon de massage, encagoulé et en plein couvre-feu, pour satisfaire sa libido. Au lieu d’aller se défendre devant la justice où il a été attrait par son accusatrice, il adopte une sinistre posture de défiance, pour un homme qui aspire à présider demain aux destinées de notre Sénégal.Tout ce que la dignité lui recommandait, c’était de prendre son courage à deux mains et de se présenter à la barre de la Chambre criminelle.



Mais, connaissant la dure réalité d’un procès perdu d’avance à cause de la gravité des délits commis, qui l’attendait, il a comme d’habitude versé dans le sinistre jeu, consistant à caresser la jeunesse dans le sens des poils, pour la séduire davantage et l’utiliser lâchement comme bouclier. Non, jeunes de mon pays, refusez de porter le combat d’un vulgaire violeur fugitif. Les mains couvertes de sang, ce lâche assassin porte la signature de la mort de 21 personnes dans le pays, depuis mars 2021. Il s’y ajoute qu’aujourd’hui, au moment où il appelle les jeunes sénégalais à l’insurrection, il a fait partir son fils Sohibou Sonko, élève à Seydou Nourou Tall, au Portugal le jour même de son procès. Tandis d’autres enfants de sa proche famille sont actuellement en Turquie, Arabie Saoudite, Canada.



Les actes qu’il pose depuis 2021 et qui sont hors cadre des hommes civilisés et dotés d’intelligence, prouvent à suffisance qu’Ousmane Sonko est un vulgaire type, qui ne mérite aucune considération.



Violeur professionnel de classe exceptionnelle, il a souillé notre pays et, a fait de ses ignominies, un trophée de guerre qu’il brandit à cœur joie. Il est allé jusqu’à annoncer depuis Ziguinchor son soi-disant combat final. Cet homme est dangereux et nuisible à la stabilité du pays des Présidents Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et aujourd’hui Macky Sall.



Le Sénégal des érudits, le Sénégal de l’éminent chercheur le Professeur Cheikh Anta Diop, ne mérite pas qu’un individu aussi dangereux et pyromane, puisse parler honteusement de déloger le Pr Macky Sall. Surtout quand il s’agit d’un soit disant violeur éternel, à la merci d’une association de malfaiteurs, doublée de vagabonds regroupés au sein de la plateforme F24, et qui n’hésitent pas à vandaliser les biens de la République. J’en appelle à la mobilisation des jeunes de la mouvance présidentielle et du pays de façon générale, pour faire face à ces menteurs, ces incapables sans caractère, ces manipulateurs de mœurs légères.



Je lance un appel à tous les responsables de la mouvance présidentielle, à l’unité et à la consolidation des rangs, mais aussi à sonner la grande mobilisation, pour former un bouclier autour du Chef de l’Etat, afin de défendre la République et ses institutions, aujourd’hui menacées par un gang de voyous, qui n’ont d’yeux que pour leurs intérêts personnels.



La société civile, composée de politiciens encagoulés et la plateforme F24 sont logées à la même enseigne et doivent être démasquées par les Sénégalais. L’alerte est donnée, car si tout le monde croise les bras, ces ennemis risquent d’atteindre leur seul et unique objectif, qui est de déstabiliser le pays, mettre en péril notre République.



Il convient de féliciter très chaleureusement les Forces de Défense et de Défense et de Sécurité (FDS), de leur sens du patriotisme, de leur gestion très professionnelle des enfantillages de Sonko et de ses ouailles car autrement, la situation pouvait glisser vers la catastrophe. Pour terminer, je loue la clairvoyance du Président de la République qui, dans sa magnanimité et sa générosité a offert à l’opposition un cadre de dialogue, qui il faut le dire, n’était pas du tout un droit, mais une faveur.



Mouhamadou Lamine Massaly,

président du Parti Union pour une nouvelle République (UNR)



