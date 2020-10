“Ousmane Sonko, honte à toi homme dont le mensonge est un manteau !” (Meer Universitaire) Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 08:00 | | 1 commentaire(s)| Monsieur Sonko, il est important de savoir que le Peuple, notamment la jeunesse intellectuelle qui, aujourd’hui, se reconnaît parfaitement à travers les projets et réformes conduits depuis 2012, adhère majoritairement à la Vision éclairée du Président Macky Sall.

Cette jeunesse qui était désemparée, retrouve le chemin de la lumière et de l’espoir justifié et croit plus que jamais au projet de société tel que formulé par son Leader.



Monsieur Ousmane Sonko, pour cette jeunesse, cible de vos tentatives permanentes et absurdes de manipulation, vous n’êtes pas une référence. De par votre attitude irresponsable et incohérente, vous ne lui inspirez pas confiance et pis, vos agissements de tous les jours prouvent que le sort des Sénégalais vous laisse indifférent.



Depuis le début de votre engagement en politique, vous appelez cette jeunesse à la négation systématique des efforts faits pour l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais, en indexant d’un doigt accusateur un « système », tout en faisant pire et étant pire que ceux du « système ».



Loin de tomber dans votre piège, par amour pour la Patrie, elle demeure alerte, raisonne à un niveau plus conséquent que vous et sait surtout distinguer la supercherie de la vérité.



Cette jeunesse patriote au sens rigoureux du terme, a choisi le Sénégal, elle se soucie de son progrès et outillée, elle participe de façon significative à l’érection d’une Nation sénégalaise forte, prospère et à même d’offrir un avenir plus radieux à ses enfants.

Elle ne saurait s’identifier dans un Projet qui n’a d’autre finalité que d’en découdre avec le Président Macky SALL et ne regorge aucune vision pour le Sénégal.



Vos tergiversations flagrantes, édulcorées d’une dose de contre-vérités pas des moindre et distillée en permanence, permettent de s’apercevoir du degré de votre manque de culture politique justifiée par une jalousie indescriptible, finalement convertie en haine.



Votre acharnement, comme en 2019, ne suffira jamais à barrer la route au Progrès et au changement portés par la Vision et l’action du Président Macky SALL.



La flamme de l’espoir rallumée dans le cœur des Sénégalais, après des décennies d’incertitude, ne saurait être éteinte par des mensonges en continue, notamment lorsqu’ils proviennent d’un aigri devenu sorcier et englouti par sa méchanceté, qui calomnie le jour et demande des audiences la nuit. Mensonge, haine, populisme…



Voilà autant de pathologies dont souffre le Leader ou Dealer de Pastef et de tels vices constituent un aveu d’incapacité à prétendre diriger le Sénégal. Cet exercice requiert humilité et honnêteté.



Si Sonko avait ces qualités, il n’allait pas nier qu’il a eu à recourir aux services du Ministre Mansour FAYE pour solliciter une rencontre avec le Président SALL. Pour rappel, Sonko est un citoyen sénégalais et il a le droit de prétendre à rencontrer le Père de la Nation quel que soit son souci.



Pourquoi donc avoir honte ou peur de l’admettre ? Est-ce pour continuer à tromper l’opinion ? Vos sbires répondront surement par leur arme sacrée qu’est l’insulte, comme ils le font avec les dignes et intègres hommes qui, contrairement à leur leader incapable de satisfaire aux exigences de réserve qui s’imposent aux fonctionnaires, servent la Nation avec abnégation et volonté.



Mais qu’ils sachent que leur petit combat n’est qu’un vil fantasme car il est évident que l’utopie « Sonkoisée » et trahie par un ego surdimensionné, loin de constituer une offre d’alternative politique, est pour eux le prolongement de leur nostalgie infantile.



Il est évident que le « Rangou » de la scène politique ne changera de style. Mais qu’il sache également que la jeunesse sénégalaise, le MEER en particulier, dans sa mission de porter la vision du Président SALL pour le Sénégal, est prêt comme toujours, à en découdre avec quiconque essaiera de déstabiliser le Sénégal et de saboter le travail titanesque abattu depuis 2012.



Signé par la coordination des Meer universitaires ( Ugb, U.T, UASZ et UADB )

