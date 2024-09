Ousmane Sonko met en péril la réputation du Sénégal en tant que partenaire fiable et crédible –Par Adama Diop, Canada Les récentes déclarations d’Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, ont pris une tournure alarmante, non seulement en critiquant sévèrement le régime de Macky Sall, mais aussi en exposant des faits qui, s'ils ne sont pas gérés avec précaution, risquent de nuire gravement à l'image du pays et à ses relations internationales.

Accusations de malversations, dénonciation de la mauvaise gouvernance, et remise en question de la gestion des finances publiques : un tel discours pourrait compromettre la crédibilité du Sénégal aux yeux des partenaires financiers internationaux comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et l’Union européenne.

Dans cette Chronique citoyenne, nous explorerons de manière approfondie comment ces déclarations affectent la confiance des partenaires économiques et mettent en péril les relations diplomatiques et financières du Sénégal.



1. Des chiffres qui déstabilisent les relations avec le FMI et la Banque mondiale

En déclarant que "les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et aux partenaires en donnant des chiffres erronés," le Premier ministre remet directement en question la fiabilité des données économiques transmises aux institutions financières internationales. Selon lui, la dette publique réelle du Sénégal est bien plus élevée qu’annoncé : 15 000 milliards de francs CFA contre les 13 000 milliards précédemment déclarés. Cette révélation pose un sérieux problème de crédibilité.



Citant le FMI, "les données précises et transparentes sont essentielles pour établir des programmes de financement durables." En effet, le FMI se base sur des données fiables pour ajuster ses programmes de financement. Or, ces accusations jettent le doute sur les rapports économiques antérieurs, risquant de provoquer un gel des fonds en cours ou de compliquer les négociations sur de futurs emprunts. En 2021, le Sénégal avait bénéficié d’une facilité élargie de crédit de la part du FMI, un mécanisme vital pour stabiliser son économie.



Si ces accusations créent un climat de méfiance, le Sénégal pourrait être confronté à une augmentation des conditions imposées pour obtenir des financements, voire à des retards dans l’allocation de nouvelles ressources financières.



Le risque ici est que les institutions internationales exigent une réévaluation complète de la situation financière du pays, plongeant ainsi le Sénégal dans une période d'audit économique qui pourrait retarder des projets de développement importants. L'annonce d'un déficit budgétaire "de deux fois supérieur au taux annoncé" amplifie cette instabilité, créant une incertitude qui peut entraîner une augmentation des coûts d'emprunt pour le Sénégal sur les marchés financiers internationaux.





2. Les conséquences diplomatiques d'une attaque directe contre les anciens dirigeants

Lorsque Ousmane Sonko déclare que "Moustapha Ba, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et le président Macky Sall devront s'expliquer devant les Sénégalais," il engage non seulement un combat politique interne, mais expose également le Sénégal à des répercussions diplomatiques. Une telle déclaration publique contre des personnalités ayant joué un rôle important dans les relations internationales pourrait détériorer la réputation du Sénégal en tant que partenaire stable et responsable.



Sous Macky Sall, le Sénégal avait su renforcer ses liens avec plusieurs partenaires stratégiques, dont la France, l’Allemagne, et l’Union européenne. Ces relations sont souvent basées sur la continuité diplomatique et la confiance. En attaquant l’intégrité des anciens dirigeants qui ont mené ces relations, Sonko risque de compromettre cette confiance.



Cela pourrait aboutir à une révision des accords bilatéraux, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la sécurité et de l’aide au développement. Une telle situation entraînerait non seulement une perte de soutien politique, mais aussi des retards dans l'obtention de financements pour des projets d'infrastructures clés, tels que le Plan Sénégal Émergent (PSE), qui a bénéficié d’un soutien international important.



3. Des répercussions directes sur les investisseurs étrangers



Les investisseurs étrangers, en particulier ceux opérant dans des secteurs sensibles comme l’énergie, réagissent rapidement aux signes d’instabilité politique et économique. En effet, selon le rapport de l'Observatoire économique du Sénégal (2023), une instabilité politique prolongée pourrait entraîner une diminution significative des investissements directs étrangers. Ainsi, en insistant sur la "gabegie" et en dénonçant des malversations financières, Sonko crée un environnement où la confiance des investisseurs pourrait s’éroder.



Le FMI note que "les investissements étrangers sont souvent affectés par la perception des risques politiques." Le secteur pétrolier, par exemple, qui est en pleine expansion au Sénégal, pourrait être particulièrement touché par cette instabilité. Des entreprises comme BP et Kosmos Energy, qui ont massivement investi dans le pays, pourraient revoir leurs plans d'expansion, craignant des changements brusques dans la gouvernance économique.



De plus, la déclaration sur "les 2500 milliards de francs CFA dépensés sous le sceau du secret défense" accentue ce sentiment d’incertitude. Pour les investisseurs, un manque de transparence est souvent synonyme de risques accrus. Cela pourrait les pousser à diversifier leurs investissements vers d’autres pays africains plus stables, comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, et ainsi priver le Sénégal de capitaux nécessaires à son développement économique. La perspective d'un contrôle plus strict des contrats signés sous l’ancien régime pourrait également retarder la mise en œuvre de projets déjà planifiés, impactant la croissance du PIB à moyen terme.



4. Un discours qui compromet l’image du Sénégal comme modèle de stabilité et de fiabilité



Depuis des décennies, le Sénégal a su se démarquer en tant que modèle de stabilité politique et économique en Afrique de l’Ouest. Ce statut a permis au pays d'attirer des aides internationales, de nouer des relations diplomatiques solides et de devenir un hub régional pour plusieurs initiatives économiques et culturelles. Les déclarations d’Ousmane Sonko sur la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée et les détournements de fonds sous l’ancien régime sapent cette image de stabilité et de fiabilité de notre pays.



Comme le souligne le FMI, "la réputation d’un pays en matière de gouvernance et de transparence a des implications directes sur sa capacité à attirer des financements." Ces accusations, diffusées dans la presse nationale et internationale, risquent de ternir la réputation du Sénégal.



Les partenaires internationaux pourraient voir le pays comme moins fiable, ce qui compliquerait non seulement les futures négociations financières, mais aussi l’attraction de nouveaux investisseurs étrangers. Une telle détérioration de l’image du Sénégal pourrait également affecter des secteurs comme le tourisme et la coopération internationale, qui reposent largement sur la perception positive du pays à l’étranger.





En conclusion, les déclarations du premier ministre, bien qu’elles soulèvent des questions importantes sur la transparence et la gestion financière du pays, menacent de nuire à la réputation du Sénégal sur la scène internationale. En remettant en cause la crédibilité des données économiques et en accusant les anciens dirigeants de corruption, il expose le pays à une crise de confiance avec ses partenaires financiers et diplomatiques. De plus, ces déclarations ne facilitent pas la sortie du Sénégal de la "liste grise", comme le recommande le dernier rapport du FMI, qui souligne l'importance des efforts réalisés pour renforcer le climat des affaires et améliorer la confiance économique.



Il est impératif que le gouvernement adopte une stratégie plus diplomatique et coopérative. Dans ce contexte, le besoin d’un leadership qui inspire confiance est crucial. La métaphore du conducteur de voiture, qui doit se concentrer sur la route plutôt que sur le rétroviseur, illustre parfaitement la nécessité pour le Premier ministre de se concentrer sur l'avenir et de donner de l'espoir à la population sénégalaise. En choisissant de diriger avec une vision positive et tournée vers l'avenir, le gouvernement pourra non seulement maintenir ses relations économiques vitales, mais aussi restaurer la confiance des investisseurs ans un monde où les relations économiques sont de plus en plus interconnectées.



Cet article fait partie des Chroniques citoyennes d'Adama Diop, un espace de réflexion dédié à l'analyse des défis et des espoirs du Sénégal. En tant que citoyen engagé, j’invite mes lecteurs à dialoguer sur les réalités de notre pays, tout en proposant des pistes pour un développement plus équitable et durable. Ensemble, explorons des solutions concrètes pour bâtir un Sénégal plus fort.



Adama Diop

Natif du village d'Agnam-Goly résidant au Canada



