Ousmane Sonko ordonne la suspension de tout nouveau contrat avec les médias

Presse Sénégalaise

Contrat de médias/ Ousmane Sonko/ Suspension

Suite à une série de vérifications fiscales touchant plusieurs entreprises, le gouvernement a décidé de mettre en pause tous les processus de recrutement, de signature de conventions et de publicités jusqu’à nouvel ordre. Dans une note officielle, le Premier ministre a requis de ses collaborateurs la transmission de tous les documents relatifs à l’inventaire des services concernés.

Les postulants pour des postes dans l’administration, les cabinets d’expertise et les entreprises ayant des créances à recouvrer auprès des services de l’État sont priés de patienter. Les nouvelles initiatives sous la bannière de la responsabilité financière ne prévoient pas de nouveaux engagements. Une circulaire urgente du Premier ministre demande aux ministres et directeurs généraux de soumettre, d’ici le 1er juillet 2024, des rapports d’audit détaillant l’état de leurs départements. Intitulée « Rationalisation des dépenses de l’État », cette directive spécifie : « Dans le cadre de notre politique de rationalisation budgétaire et afin d’optimiser nos résultats et nos impacts attendus, je vous prie de me fournir avant le 1er juillet 2024 tous les documents et informations concernant vos départements et agences respectifs ».

La liste des documents requis inclut un inventaire de tous les contrats ou conventions conclus avec des cabinets d’expertise juridique, comptable, etc., ainsi qu’une liste de tous les recrutements effectués au cours des trois dernières années : 2022, 2023 et 2024, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI). Concernant les médias, le Premier ministre demande également un inventaire des contrats de prestations publicitaires.

La suspension des conventions avec les médias pourrait aggraver la situation de certains d’entre eux, qui dépendent largement de ces contrats pour financer leurs salaires et maintenir leurs activités. Ousmane Sonko, Premier ministre connu pour son approche rigoureuse en matière de fiscalité, examine chaque dépense, même minime, afin de rationaliser les finances publiques. Bien que cette rationalisation soit marginale, elle contribuera à une meilleure gestion des dépenses publiques.

Cette mesure vient s’ajouter aux efforts de redressement fiscal des entreprises de presse, risquant d’accentuer la précarité du secteur. Ousmane Sonko a conclu : « À titre conservatoire, je vous demande de ne pas engager de nouvelles conventions jusqu’à nouvel ordre ». De plus, dans le cadre de la rationalisation budgétaire de l’État, il avait précédemment demandé aux ministres, directeurs généraux et chefs de service de suspendre tous les partenariats public-privé et de lui fournir rapidement des rapports à ce sujet. Les audits et enquêtes en cours ont déjà révélé des pratiques de gestion des finances publiques jugées « peu orthodoxes ».