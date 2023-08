Ousmane Sonko plus que déterminé donne « ordre solennel » à ses militants d’arrêter la grève de la faim Depuis onze jours qu’il est en diète, Ousmane Sonko est plus que déterminé à aller jusqu’au bout. Le leader du parti Pastef est bien sensible aux appels de beaucoup d’acteurs qui lui demandent d’arrêter la grève de la faim, mais il estime devoir poursuivre cette résistance face à l’oppression. C’est ce qu’a fait savoir l’un de ses avocats Me Khoureychi Bâ qui lui a rendu visite hier.



Selon la robe noire, l’opposant politique, plus qu’une demande, a intimé l’ordre à ses militants et sympathisants de cesser la grève de la faim qu’ils observent. Tel le marabout à ses talibés (disciples).



Mal en point, Ousmane Sonko l’est. A l’hôpital Principal, précisément au Pavillon Téranga où il est interné, le leader de Pastef affiche une « santé précaire qui se dégrade de jour en jour ». C’est du moins l’information donnée par Me Khoureychi Bâ qui lui a rendu visite hier. Selon Me Bâ, il était accompagné de Mes Ousseynou Fall et Babacar Ndiaye, celui-là même qui avait été arrêté sur ordre du Procureur général avant d’être relâché. A en croire l’avocat, ils l’ont supplié d’arrêter sa diète, « en écho », précise-t-il- « aux nombreuses prières qui lui sont adressées », mais Ousmane Sonko « reste infrangible dans sa détermination à aller jusqu’au bout de sa diète », selon lui. « Tout en comprenant la vive préoccupation des uns et des autres, et en faisant siens leurs arguments en faveur de la sauvegarde de sa santé, le bien le plus précieux de l’homme, Monsieur Ousmane Sonko reste cramponné à sa posture originelle d’acteur politique de premier plan qui a opté en parfaite connaissance de cause pour un combat sans concession contre un système oppresseur d’une singulière cruauté auto-centré sur sa liquidation totale », renchérit l’avocat, amer.





Cependant, même s’il veut poursuivre sa diète, le maire de Ziguinchor demande ou plutôt intime l’ordre à ses militants et sympathisants de recommencer à s’alimenter. « Même s’il partage la ferme motivation de ses dignes compagnons d’infortune, également décidés à ne pas faire droit à sa propre requête aux fins d’arrêter leurs mouvements de grève de la faim, il s’adresse à leur fibre patriotique ainsi qu’au sens de la discipline qui ne leur a jamais fait défaut pour qu’ils considèrent cette invite comme un ordre solennel qu’il se croit fondé du pouvoir de leur donner en ces moments importants de la lutte qu’ils mènent ensemble », a fait savoir Me Khoureychi Bâ qui souligne que « Ousmane Sonko attache un grand prix au respect de cette consigne ». L’ordre étant désormais donné par le chef, le reste que la troupe va probablement s’exécuter.



