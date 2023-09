Ousmane Sonko (re)transféré à la MAC de Sébikotane

« Le retour de Ousmane Sonko à la prison de Sébikotane « est imminent ». Ce n’est plus qu’une question de jours ». L’annonce est faite par "SourceA", qui rapporte que « les autorités pensent qu’il peut à nouveau supporter les conditions du régime carcéral ». Après son placement sous mandat de dépôt pour divers chefs présumés, le président de Pastef a été incarcéré à la prison de Sébikotane. Il y entamera plus tard une grève de la faim qui conduira à son hospitalisation à l’hôpital Principal. Il mettra un terme à sa diète volontaire le 2 septembre 2023, près d’un mois plus tard.



Depuis lors, renseigne "Source A", ses deux épouses et son médecin traitant « sont aux petits soins ». Résultat, « le leader de Pastef est aujourd’hui totalement rétabli », souffle le journal. D’où l’imminence de son retour à la prison de Sébikotane, d’après la même source.













Avec Rewmi