"Ousmane Sonko reste dans la course présidentielle", Ngouda Mboup

« Le leader de Pastef-les Patriotes reste dans la course et demeure éligible à la présidentielle du 25 février 2024... ». C’est l’avis du constitutionnaliste Ngouda Mboup, en réaction au verdict.



Les avis divergent depuis que le verdict est tombé. L’opposant Ousmane Sonko a été condamné lundi à 6 mois de prison avec sursis par la Cour d’appel de Dakar, pour « diffamation et injures publiques ».



La Cour d’appel a par ailleurs confirmé la condamnation de l’opposant en première instance, à verser des dommages et intérêts de 200 millions de francs Cfa au plaignant.





PRESSAFRIK

