Ousmane Sonko révèle : "J'ai mon passeport ..."

Le leader de Pastef non moins maire de Ziguinchor, ne varie pas d’aucun iota dans sa position dans l’affaire du viol présumé qu’il a été accusé par la jeune masseuse, Adji Sarr. Ousmane Sonko puis que c’est de lui qu’il s’agit, a encore enfoncé le clou dans une émission à Walf tv. Dans l’offensive, le député maire croit dur comme fer que personne ne peut l’envoyer en taule. « Aucun juge ne peut pas me condamner dans cette affaire. Je ne vois personne dans ce monde qui peut m’envoyer en prison », a-t-il dixit soutenant soit que le dossier classé sans suite ou jugé. » Que le juge m’appelle pour m’attendre. Je suis prêt à aller en procès. J’ai toujours que ce dossier est un dossier politique », persiste Ousmane Sonko.



Sur la rétention de son passeport, il brandit un autre... "Depuis deux mois, je ne me rends plus dans le bureau du Doyen des juges pour respecter les termes de mon contrôle judiciaire et j’ai décidé de ne plus respecter cette mesure”, a précisé Ousmane Sonko.



Pour le leader de Pastef, ” Un juge qui a publié sur sa page Facebook un article à décharge contre moi dans cette affaire qui m’oppose à Adji Sarr, est disqualifié pour instruire cette affaire. J’ai mon passeport diplomatique qui a été renouvelé il y a quatre mois et si le besoin s’en faisait sentir, je voyagerais”

