Ousmane Sonko s’engage à "porter le congé de maternité à 6 mois"

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Avec le slogan « Jotna li ñëpp bokk, ñëpp jot ci », Ousmane Sonko, le candidat du parti Pasteef les Patriotes s’est engagé, s’il est élu président de la République du Sénégal au soir du 24 février 2019 à « porter le congé de maternité à 6 mois selon les modalités convenues avec les partenaires sociaux. » Ainsi que le « reversement de la pension de la femme décédée à ses ayants droits ». Wait and see !



Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos