Ousmane Sonko sur un éventuel 3ème mandat de Macky Sall : « Nous n’allons perdre notre temps sur ça, c’est l’affaire du peuple » Ousmane Sonko minimise le débat sur un éventuel 3ème mandat du président Macky Sall. « Nous n’allons perdre notre temps sur ça. C’est l’affaire du peuple. Maintenant, si le peuple lui permet de se représenter en 2024, lui et sa troupe seront battus », a dit le leader de Pastef lors de la célébration du 6ème anniversaire de son parti, hier. Et de prévenir le régime contre toute tentative de l’anéantir : « je ne suis pas un acteur politique qu’on intimide »

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2020 à 08:31



