Ousmane Sy aux policiers de Louga: " Allez au devant des attentes de la population"

Le Directeur général de la police a galvanisé les troupes de la région de Louga dans son discours tenu lors de la passation de service entre le commissaire Babacar Badji , au poste depuis dix mois, et Bassirou Sarr, précédemment commissaire au commissariat de Diourbel. "Soyez les miroirs de la population, des ponts de communication entre vous et elle et allez au devant de ses attentes" a conseillé le patron de la police nationale. Dans votre exercice de maintien de l'ordre, dit-il, des obstacles se dresseront car " vous êtes des régulateurs sociaux".

"La société impose des exigences auxquelles vous devez veiller mais confère aussi des droits aux citoyens" a t-il fait savoir.