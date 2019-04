Ousmane Tanor Dieng drague l’ancien maire de Dakar : « le dialogue est entamé au Ps, nous y invitons Khalifa Sall »

Apres le porte-parole du Parti socialiste, il y a une quinzaine de jours, c’est Ousmane Tanor Dieng en personne qui tend la main à Khalifa Sall et à tous les « socialistes de cœur ou de raison », pour « mener les combats futurs ensemble ». Citant nommément Khalifa Sall, le Patron du Ps affirme qu’il a de la peine à le voir aujourd’hui en prison, car Khalifa Sall lui a été confié par le Président Diouf en personne.



Abdoulaye Wilane avait bien la bénédiction de son patron en lançant l’appel au retour à ses camarades socialistes, qui ont aujourd’hui maille à partir avec le parti. En effet, hier, en marge de la cérémonie d’investiture du Président Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng, interpellé sur le sujet par nos confrères de Seneweb, a fait mieux, en citant nommément Khalifa Sall. Ce qu’il n’avait jamais fait depuis que ce dernier et ses partisans ont décidé de tracer leur propre voie.



« Le dialogue est entamé au Parti socialiste. Nous y invitons Khalifa Sall. Il n’y a pas d’exclusion. C’est un appel inclusif que je lance à l’ensemble des socialistes de cœur ou de raison », a martelé le secrétaire général du Ps. Poursuivant, il soutient avoir demandé aux responsables et militants du parti « de faire preuve de tolérance, de générosité », tout en précisant que « Khalifa Sall, c’est Abdou Diouf qui me l’a confié ».











Les Echos



