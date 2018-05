Ousmane Thiaré, nouveau recteur de l’UGB :" je tâcherai d’être à la hauteur ..."

Le nouveau recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a exprimé, samedi, son vœu d’œuvrer « pour apaiser la situation » et « hisser l’université vers le haut ». Ousmane Tt=hiaré dit recevoir cette marque de confiance du président de la République et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Mary Teuw Niane « avec beaucoup de responsabilités ».



« Avec l’appui de tout le monde, nous relèverons les défis », a-t-il ajouté, interrogé par nos confrères de SUD FM Dakar. « Je tâcherai d’être à la hauteur. Mon credo est d’appeler tout le monde autour d’une table », a précisé sur successeur de Baydallaye Kane.



La décision de la nomination d’Ousmane Thiaré notifié, samedi, par un décret présidentiel fait souffler un vent d’espoir au sein de la communauté universitaire de Saint-Louis. Pour ses proches, l’homme est « d’une grande probité morale », « sérieux et flexible devant les étudiants ».



Professeur titulaire en Informatique, le désormais ex-directeur du Centre d'Excellence Africain en mathématiques, Informatique et Technologie de l'Information et de la Communication (CEA-MITIC) est décrit comme un enseignant « rigoureux » et « méthodique », très attaché à l’UGB. « En résumé, il est vertueux », confie un de ses collègues au CEA-MITIC, joint par Ndarinfo.com.



Dans une note personnelle consultée par la Rédaction, l’ancien étudiant de Sanar, confie :"l’université Gaston Berger de Saint-Louis est pour moi une université d’excellence qui m’a permis, personnellement, d’acquérir beaucoup de connaissances et de les mettre aujourd’hui au profit de la société et de l’université elle-même ».



« C’est un enseignement de qualité qui y est dispensé et aujourd’hui tous les étudiants diplômés de cette université continuent d’excellentes d’études à l’étranger et arrivent à s’insérer très facilement sur le marché de l’emploi ", dit-il.