Ousmane William Mbaye, Baaba Maal et Rahmatou Seck Samb, lauréats des Grands Prix du Président de la République pour les Arts et les Lettres Le chanteur-compositeur Baaba Maal et le cinéaste Ousmane William Mbaye ont remporté les deux Grands prix du président de la République, édition 2017 pour la catégorie des Arts et celle des Lettres est attribuée à l’écrivaine Rahmatou Samb Seck. La cérémonie de remise des prix a eu lieu ce mardi au Grand Théâtre en présence du Président Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Mardi 19 Décembre 2017 à 15:51 | | 0 commentaire(s)|

Pour les Grands prix du président de la République pour les Arts et les Lettres édition 2017, le chanteur-compositeur Baaba Maal, le Cinéaste Ousmane William Mbaye et l’écrivain Rahmatou Samb Seck ont été choisis par les jurys de cette compétition comme lauréats.



En présence de la famille culturelle sénégalaise, les trois lauréats ont reçu chacun des mains du président de la République Macky Sall une enveloppe de 10 millions de francs Cfa. A cette occasion, le chef de l’Etat apris l’engagement de doubler l’année prochaine la mise des Prix du Président de la République pour les Arts et les Lettres, ce qui la portera à 20 millions francs Cfa ainsi que le Prix ‘d’encouragement qui est présentement à 2 millions francs Cfa soit 4 millions.



« La culture, facteur de création de richesse et d’emploi, rend possible le développement. C’est pourquoi j’ai tenu à renforcer sa place légitime », a déclaré le Président Macky Sall sous les applaudissements des acteurs culturels venus massivement participer à cette cérémonie.



Par ailleurs, le chef de l’Etat a recommandé au ministre de la Culture présent, Abdou Latif Coulibaly, de rendre disponibles les textes sur le statut de l’artiste.



Pour le président de la République, le gouvernement devra soutenir les acteurs culturels à travers des industries créatives qui peuvent contribuer à l’atténuation de la pauvreté, améliorer la protection sociale dans le milieu culturel.



Pour cette année, le prix d’encouragement du Président de la République pour les Arts et les Lettres a été décerné à l’artiste musicienne Maréma Fall, première femme sénégalaise à gagner le Prix découverte Rfi. Et l’universitaire Andrée-Marie Diagne, lauréate du Prix d’encouragement pour les Lettres, a été honorée pour le roman "La fileuse d’amour".



La cérémonie de remise des Grands Prix du chef de l’Etat pour les Arts et les Lettres s'est ouverte à 9 heures au Grand Théâtre national de Dakar, en présence du président de la République Macky Sall.



Cinq candidats, dont Ousmane William Mbaye, Baaba Maal et Marema, étaient nominés pour les Grands Prix du chef de l’Etat pour les Arts.



Huit autres candidats étaient en lice, avec Rahmatou Samb Seck et Andrée Marie Diagne, pour le Grand Prix dédié aux Lettres.









Cheikh Makhfou Diop Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook