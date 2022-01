Oussouye, Essaout, Mlomp, Djicomol et Kagnut: Ousmane Sonko recueille la bénédiction des sages Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 09:32 | | 0 commentaire(s)| A l’affût des sages en terre casamançaise, dans un décor rustique qui convoque le rite d’un temps hors de notre portée, un Africain s’en va écouter la douce symphonie des sages qui le reçoivent dans leur antre sacrée. Un beau village à fourrure de fromagers.

Ses seigneuriales personnalités protectrices des hommes: d’Oussouye avec sa Majesté Sibilum Baï Diédhiou, à Essaout avec sa Majesté Silondébil Diédhiou, en passant par Mlomp, Djicomol et Kagnut, respectivement avec ses altessses royales Sibilé Sambou et Simémbouhal Sambou, ont accueilli humblement leurs hôtes, avec à leur tête, Ousmane Sonko.



Voici les images partagées par Jotna.















