Oustaz Modou Fall : Ndiaye avait la générosité en bandoulière"

Oustaz Modou Fall est dans la lignée de ses prédécesseurs qui ont témoigné sur Ndiaye. "C'était une bonne personne, Ndiaye avait la générosité en bandoulière et on ne le dira jamais assez. On se fie sur ce que Per bou xar a dit car il était plus proche de lui et il a révélé ce que la TFM a fait pour ce dernier", a déclaré Oustaz Modou Fall.