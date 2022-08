Outhmane Diagne de la Mafia Kacci Kacci placé en garde à vue : Il sera présenté au procureur demain

C’est finalement, ce jeudi 4 août 2022, qu’ Outhmane Diagne, coordonnateur de la Mafia Kacci Kacci a déféré à la convocation de la Section de Recherche de la Gendarmerie. Son avocat informe qu’il a été placé en garde à vue et sera présenté au procureur, demain, vendredi 5 août 2022.



« Outhmane Diagne, le jeune virtuose de la Maffia Kathie Kathi va être entendu à propos de l'affaire des "Unes" de journaux dakarois (Dakar Times, Le Soleil, L'Obs) qui a valu hier à Papito Kara d'être inculpé et placé sous mandat de dépôt », renseigne son avocat, Me Khoureysi Ba.



Quelques minutes plus tard, l’avocat informe qu’une “garde à vue a été notifiée au leader de la Mafia”. “Il sera déféré au Procureur demain”, révèle l’avocat du prévenu.