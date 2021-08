Outrage public à la pudeur : Le jeune guinéen condamné pour avoir exhibé son sexe devant des élèves et des passants sur la voie publique aux fins de se masturber. Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune guinéen né en 1999 à Pita, répondant au nom d’Amadou Mouctar Ly, a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce mardi 10 août pour répondre des faits d’outrage public à la pudeur. Après délibération du juge, il a été condamné à 3 mois assorti de sursis.



Pour comprendre les faits, il faut remonter à la date du jeudi 05 août où un agent de la police de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) du haut du balcon d’un appartement a aperçu le nommé Amadou Mouctar Ly debout, exhibant son sexe devant les élèves sur la voie publique et les passants pour se masturber. « Lorsqu’une fille arrive à sa hauteur, il s’attaque à elle, et cette dernière fuit avant qu'il ne la poursuive. Aussitôt, il est descendu pour aller l’interpeller, mais le susnommé lui a opposé une résistance avant d’être finalement maîtrisé puis conduit au commissariat de la Médina.



À l’enquête préliminaire, le prévenu avait reconnu les faits qui lui sont reprochés », a déclaré l’agent à l’enquête préliminaire.



Devant la barre, le mis en cause a nié les faits qui lui sont reprochés. « J’étais en train pisser dans la rue. Je n’ai pas exhibé mon sexe. Et je demande pardon au tribunal », s’est-il défendu.



Finalement, il a été condamné à 3 mois assorti de sursis.

