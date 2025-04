Ouverture à Londres des Brvm Investment Days : Les investisseurs invités à s’intéresser davantage au Bénin

Selon un communiqué de presse, cette édition, qui a pour pays à l’honneur, le Bénin, réunit à la Bourse de Londres (Lseg), la Commission de l’Uemoa, l’Amf-Umoa, la Brvm, les acteurs commerciaux du marché financier régional etc., pour discuter des opportunités d’investissement dans notre Union dans un dialogue stratégique avec les investisseurs de la place de Londres.



Le Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances en charge de la Coopération du Bénin, Romuald Wadagni, représenté pour l’occasion par Madame Adidjatou Hassan, Directrice adjointe de Cabinet, a salué la tenue de l’événement et invité les investisseurs à s’intéresser davantage au Bénin qui est en pleine transformation économique.



Cette édition des Brvm Investment Days à Londres permettra de discuter des perspectives économiques de l’Afrique et de l’Uemoa ; des opportunités d’investissement au Bénin ; des perspectives du Marché financier régional de l’Uemoa notamment les défis et opportunités d’investissement et enfin de la dette souveraine dans l’Uemoa.



Pour rappel, les Brvm Investment Days ont été institués pour mieux faire connaître les opportunités d’investissement du marché financier régional de l’Uemoa et de la Brvm qui est l’un des marchés africains qui intéresse de plus en plus les investisseurs étrangers en raison des performances économiques et des perspectives de développement de l’Uemoa.



Adou FAYE