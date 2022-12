Ouverture d’informations judiciaires sur le fonds Force Covid-19 : Le Garde des Sceaux diffère le débat

L’ouverture d’informations judiciaires sur les conclusions de la Cour des Comptes relatives à la gestion des Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid–19, (#FondsForceCovid19), créé dans le cadre du Programme de Résilience économique et sociale (PRES) et doté de 1 000 milliards FCfa, occupe l’actualité ces derniers jours. Plusieurs manquements sont signalés par ce corps de contrôle de l’Etat, dans l’utilisation de ces fonds Force Covid-19.



Selon "Sud Quotidien", le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, interpellé sur la question au terme de la Conférence des chefs de Parquets d’hier, lundi 19 décembre 2022, dit attendre la prochaine occasion pour se prononcer sur la question, évoquant l’urgence de répondre à un autre devoir professionnel. La rencontre des chefs de Parquet qui, d’habitude, se tient à huis-clos, après la cérémonie d’ouverture, devrait être suivie d’un point de presse.



C’est l’occasion pour les journalistes de revenir sur l’actualité politico-judiciaire. Initialement prévu, le point de presse a été finalement annulé. Les journalistes n’ont eu droit qu’à un résumé, en wolof, du discours du ministre de la Justice sur le thème de la rencontre : «Circulaire de la politique pénale générale : bilan et perspectives».