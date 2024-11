Ouverture d'une enquête sur la mort de Mamadou M. Bâ: l'inhumation prévue demain à Nioro, compromise

Avec la demande d'enquête émanant du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors classe de Dakar, l'inhumation de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Bâ, qui a été programmée pour demain à Nioro du Rip, ne pourra plus avoir lieu comme convenu du fait de l'indisponibilité d'un certificat d'inhumation. En effet, le parquet qui délivre ce document, a ainsi ordonné une autopsie afin de déterminer les causes de la mort de l'ancien ministre des Finances et du Budget. Ce qui explique que la mise à disposition de ce document administratif prendra plus de temps, compte tenu des diligences qui doivent être menées par les spécialistes. À rappeler que la dépouille est attendue ce soir à Dakar...

