Ouverture de la conférence régionale de la Fao : Le directeur général, Qu Dongyu appelle à relever les multiples défis

Selon un communiqué de presse, la Conférence régionale, dont les assises se tiennent jusqu’au 14 avril à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, et en ligne, met en exergue le Cadre stratégique 2022-2031 de la Fao et les activités de l’Organisation visant à transformer les systèmes agroalimentaires pour les rendre plus efficaces, inclusifs, résilients et durables par les quatre améliorations: amélioration de la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie pour tous, en ne laissant personne de côté.



«À l’instar de l’arbre, un grand fromager, qui figure sur le drapeau national de la Guinée équatoriale, nous devons nous aussi nous dresser face aux nombreux défis complexes auxquels l’Afrique est confrontée», a déclaré M. Qu dans son discours d’ouverture.



Le Directeur général a également évoqué les opérations de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l’Est comme exemple d’action de terrain rapide et efficace menée avec des partenaires, sous la direction technique de la Fao.



«L’Afrique dispose d’un grand potentiel de changement et de prospérité, grâce à ses ressources naturelles abondantes et son vaste réservoir de jeunes gens novateurs» a déclaré M. Qu. « Vous êtes présents aujourd’hui en tant que chefs de file du changement. Soyons grands et forts à l’image de cet arbre, le fromager, et continuons de travailler ensemble de manière efficace, avec fruit et dans la cohérence, et par des moyens plus novateurs pour l’Afrique que nous voulons!», a-t-il dit.



Le Président de la Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a déclaré que la Conférence régionale se réunissait en un moment critique pour l’économie de la région, et qu’il était devenu urgent de transformer nos systèmes agroalimentaires dans le sens de

durabilité.



Mme Josepha Sacko, Commissaire à l’agriculture, au développement rural, à l’économie bleue et à l’environnement durable de la Commission de l’Union africaine, a également pris la parole lors de la journée d’ouverture de la Conférence régionale, qui est l’organe directeur suprême de la Fao en Afrique.



Cette année, la Conférence régionale est organisée par le Gouvernement de Guinée équatoriale. Elle rassemble les ministres de l’agriculture et des hauts fonctionnaires des gouvernements de plus de 50 pays africains et des délégués d’organismes de la société civile, du secteur privé, de partenaires de développement et de pays membres observateurs.

Adou FAYE

