Oxfam-Elimane Kane : Mame Mactar Guèye rencontre les responsables de l’ONG anglaise cet après-midi Mame Mactar Guèye de l’ONG Jamra va rencontrer les responsables de l’ONG Oxfam, suite au différend qui oppose l’organisation non gouvernementale anglaise à l’un de ses responsables, Elimane Kane.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 10:36 | | 2 commentaire(s)|

Ce dernier affirme avoir été été limogé de l’organisation pour avoir réfusé de promouvoir les homosexuels comme le lui demandait sa direction. Du côté d’Oxfam, l’on dit reprocher à M. Kane, sa posture dans l’affaire du pétrole et du gaz et son soutien affirmé à la plateforme Aar Li Nu Bokk.



Mame Mactar Guèye qui a dit avoir déjà recueilli la version de Elimane Kane, sur la RFM, informe qu’il fera une communication à l’issue de son entrevue avec les responsables d’Oxfam.

