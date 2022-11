Oxfam Sénégal: pour l'amélioration de la numérisation des taxations et fiscalités Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Novembre 2022 à 21:06 | | 0 commentaire(s)| OXFAM au Sénégal a organisé un atelier de réflexions et d’échanges des acteurs sur la fiscalité du numérique au Sénégal ce jeudi 10 Novembre dans un hôtel de la place. Cet atelier vise à numériser les taxations et les fiscalités en réunissant tous les acteurs concernés pour discuter du suivi, faire un diagnostic d’état des lieux et avoir une bonne gouvernance des ressources pour faire des recommandations et améliorer le projet.



