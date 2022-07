PARC: 20 pays africain en compétition à Dakar Arena pour montrer leur savoir faire en robotique

La Compétition Panafricaine de Robotique (PARC )a démarré ce jeudi á Dakar Aréna. Un Concours National organisé par Dakar American University of Science And Technology( DAUST) et le ministère de l’Education. "Une compétition qui réunit 20 pays africains et de nombreuses équipes pour une durée de quatre (4) jours", selon Sidy Ndao, le fondateur du PARC. A rappeler que cette journée a été marquée par des ateliers de robotique.