PARC : le président de DAUST organise la Coupe d'Afrique de la robotique

Vendredi 1 Juillet 2022

La Compétition Panafricaine de Robotique (PARC )a démarré ce jeudi á Dakar Aréna. Un Concours National organisé par Dakar American University of Science And Technology ( DAUST) et le ministère de l’Education. "Une compétition qui réunit 20 pays africains et de nombreuses équipes pour une durée de quatre (4) jours", selon Sidy Ndao, le fondateur du PARC. A rappeler que cette journée a été marquée par des ateliers de robotique.