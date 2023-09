PASTEF France va casser sa tirelire pour financer la campagne du candidat Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

En visite en France, le parlementaire Guy Marius Sagna a rencontré une partie de la diaspora dans une salle de l'université Villetaneuse. Sur sa page Facebook, le député annonce une mobilisation de fonds à hauteur de 100 millions de francs CFA pour financer la campagne de leur candidat. M. Sagna annonce qu'en trois heures, les patriotes qui étaient présents à l'université Villetaneuse ont mobilisé plus de 15.000 Euros. Nuyu naa la, Macky Sall a annoncé la dissolution du PASTEF le 31 juillet 2023. Par sa mobilisation, la diaspora sénégalaise a dissous le décret arbitraire de dissolution du PASTEF de Macky. Quelle diaspora! Quelle détermination ! Quelle mobilisation ! Quel don de soi! La diaspora sénégalaise que j'ai rencontrée dans les rues de Paris , à la tour Eiffel, au 18e, à château rouge, dans une salle pleine à craquer de l'université Villetaneuse...a déjà élu Ousmane Sonko 5e président du Sénégal. PASTEF France s'est engagé à mobiliser 100 millions de francs CFA pour financer la campagne de notre candidat Ousmane Sonko. En trois heures les patriotes qui étaient présents à l'université Villetaneuse ont mobilisé plus de 15.000 Euros. Maintien rek, au Sénégal et dans la diaspora ! Justice pour les tués et les blessés ! Libérez les détenus politiques ! Libérez Ousmane Sonko ! Sonko 5e président ! FOCUS ! GMS,





Source : Source : https://www.jotaay.net/PASTEF-France-va-casser-sa-...

