PASTEF-MBOUR: Me Abdoulaye Tall "imposé" candidat à la candidature, le docteur Mamadou Lamine Diaïté crie au scandale "Battu à plate couture" lors des primaires, Me Abdoulaye Tall a été néanmoins désigné candidat de Pastef à l’investiture de Yewwi Askan wi (Yaw) à Mbour. Ce que dénonce le docteur Mamadou Lamine Diaïté, qui avait été pourtant plébiscité lors du vote.

Le porte-parole de Pastef a fini d’installer le malaise général dans les rangs de son parti à Mbour. Alors que le docteur Mamadou Lamine Diaité avait été désigné candidat à la candidature de Yaw au nom de Pastef, Me Abdoulaye Tall a été coopté après un arbitrage.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 13:36

Ce que le docteur Diaïté a vivement dénoncé. « Suite au recours en annulation des primaires, à Mbour, introduit par Me Tall candidat malheureux, après 11 jours d’attente du traitement du dossier par la commission nationale chargée des contentieux, qui a été dans l’impossibilité de traiter le dossier à cause de la date limite des contentieux, le recours a été pris en charge par le président Sonko », confie le docteur Diaïté.



Il ajoute, la mort dans l’âme, « pendant tout ce temps, nous étions suspendus à son traitement du dossier (durant presque 10 jours). A ma grande surprise, j’ai reçu une la lettre d’accréditation par WhatsApp du responsable de la zone Ouest, M.Seck, sans aucune explication sur le traitement fait du dossier. Je rappelle que le recours en annulation des primaires ne donne pas droit au président Sonko de choisir le candidat de Pastef-Mbour. Nous avons été surpris par cette décision prise arbitrairement.



Au demeurant, une correspondance lui sera adressée pour nous donner des explications et lui faire part des décisions prises en réunion d’urgence convoquée par le bureau de Pastef. Pour terminer, j’ai informé le coordonnateur du comité électoral départemental de Yewwi Askan wi de ma démission du poste de coordonnateur adjoint départemental et de coordonnateur communal de la coalition. Nous attendons la suite de notre correspondance adressée au président Sonko pour donner suite à mes responsabilités dans Pastef-Mbour ".

Résultats des élections primaires Docteur Diaite : 81e voix Maître Abdoulaye Tall : 37 voix Ousmane Diop : 4 voix Bulletin nul : 2 Félicitations à Dr Mamadou Lamine Diaité Candidat à la candidature de Pastef pour la coalition Yewwi Askan Wi Commune Mbour Chers tous,

Notre parti PASTEF-Les Patriotes vient encore une fois de donner une leçon de démocratie interne dans la commune de Mbour.

En effet, au lendemain des élections primaires tenues le 13 octobre 2021 à l'hôtel Coco Beach, j'avais introduit un recours auprès de la Commission Nationale des Investitures (CNI) du parti, pour entendre prononcer l'annulation des dites élections et espérer, en dernier ressort, la désignation du candidat de Pastef par la commission.

Après plus de dix (10) jours d'attente, ladite CNI vient de rendre son verdict. Ma candidature est finalement validée pour représenter le parti dans la coalition Yewwi askan wi de Mbour.

C'est l'occasion, pour moi, d'inviter mes frères, candidats recalés, à se joindre autour de l'essentiel, le combat.

Rappelant que c'est moins ma personne que le Projet-Pastef qui demeure l'enjeu primordial.

Ainsi, je lance un appel solennel à tous les patriotes de Mbour, responsables, militants et sympathisants à fédérer toutes les forces qui devront naturellement se joindre aux alliés de la coalition.

C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à mon frère Dr Mamadou Lamine Diaité l'officiel , coordonnateur départemental, pour le travail abattu depuis 2014 et son engagement sans réserve pour le parti et le projet. Cet hommage va aussi à l'endroit de ses collaborateurs qui se sont faits remarquer par leur dévouement et leur loyauté.

Réitérant mon souhait de voir mes frères et sœurs de parti s'unir et ne jamais se laisser divertir, combattre et ne jamais faiblir.

Relevons ensemble les défis. Le travail continue car la victoire est proche.

Vive le PASTEF !

Vive Yewwi Askan Wi.

Pastef Mbour Les Patriotes

