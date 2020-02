PCCI : les ex-travailleurs réclament plus de 400 millions à la Sonatel Les ex-travailleurs de PCCI ont fait face à la presse ce matin, pour réclamer 404 millions de francs CFA à la Sonatel. Cela, conformément à une décision de justice qui a été déjà rendue dans ce sens. Ces travailleurs ont toutefois, fustigé l’attitude du préfet de Dakar, qui n’a pas répondu à leur demande de siti-in pour ce vendredi, devant les locaux de la Sonatel. Ils ont également déploré l’indifférence du ministère du Travail et de l’Emploi, qui ne s’est jusque-là pas prononcé sur cette affaire, ont-ils dit.

Vendredi 14 Février 2020



