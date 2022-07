PDG de Shopify : Tu n’as pas besoin de travailler 80h par semaine pour réussir

Tobias Lutke, fondateur et PDG de Shopify, une entreprise canadienne de commerce électronique qui aide les entreprises à créer et à gérer des boutiques en ligne, affirme que travailler 80 heures par semaine n’est pas nécessaire pour réussir.



« Pour le travail créatif, vous ne pouvez pas tricher. Ma croyance est qu’il y a 5 heures créatives dans la journée de chacun », a déclaré Lutke dans un tweet.



Le PDG de Shopify a partagé son opinion en réponse à une conversation sur Twitter, alors que certains débattaient de la question de savoir si travailler les nuits et les week-ends en plus d’une journée de travail standard était nécessaire pour réussir.



« La plupart des gens qui ont changé le monde étaient des bourreaux de travail », a tweeté un PDG le jour de Noël.



Mais Lutke est contre cette idée.



« Je n’ai jamais travaillé toute la nuit », a déclaré Lutke dans un tweet.



« Les seules fois où j’ai travaillé plus de 40 heures par semaine, c’était quand j’avais le désir ardent de le faire. J’ai besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Pareil pour tout le monde, que nous l’admettions ou non. » – Tobias Lutke



La fortune de Tobias Lutke est estimée à environ 6,4 milliards $, selon Forbes, et a construit une entreprise avec une capitalisation boursière actuelle d’environ 88 milliards $.



Il a ajouté sur Twitter : « Je suis chez moi à 17h30 tous les soirs. Mon travail est incroyable, mais ce n’est aussi qu’un travail. La santé familiale et personnelle occupe une place plus élevée dans ma liste de priorités. »



Et Lutke n’est pas le seul milliardaire à soutenir le fait de dormir suffisamment.



Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, a déclaré en 2016 qu’avoir huit heures de sommeil « fait une grande différence pour moi, et je m’efforce d’en faire une priorité ».



« Pour moi, c’est la quantité nécessaire pour se sentir plein d’énergie et excité », a déclaré Bezos.





