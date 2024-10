PDS : Des responsables portent plainte pour faux et usage de faux

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

Rien ne va au PDS. Et pour cause, renseigne une source digne de foi et proche de ces frondeurs « une dizaine de responsables composée de secrétaires généraux adjoints et de présidents de fédération a saisi ce mardi le doyen des juge d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar d’une plainte contre X ». Et la même source d’ajouter » Les plaignants qui se sont constitués comme partie civile dans cette affaire demandent au magistrat instructeur de viser les délits de faux et usage de faux, une utilisation frauduleuse de la signature du président Wade ». Lesquels faits pour eux, portent atteinte au parti mais aussi ternissent l’image de l’ancien chef de l’Etat. La saisine du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar est motivée par le fait confie la source » le fait qu’on ne veut pas qu’elle soit classée sans suite. Le juge est obligé d’ouvrir une enquête ».



Emedia.sn

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook