PDS: Un départ de taille (encore) enregistré à quelques jours des Législatives

<p>XALIMANEWS: Encore un départ de taille dans les rangs du parti démocratique Sénégalais. Désormais ancien Secrétaire général national adjoint chargé des finances et trésorier général du parti, Abdoulaye Racine Kane, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a informé jeudi à travers un communiqué de sa démission du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Pour justifier sa décision, M. Kane parle d’un « désaccord profond avec l’alliance conclue entre le PDS et l’APR dans le cadre des élections. »</p><br /><br />Source : <a href="https://www.xalimasn.com/pdsun-depart-de-taille-encore-enregistre-a-quelques-jours-des-legislatives/" class="link">https://www.xalimasn.com/pdsun-depart-de-taille-en...</a>

















XALIMANEWS