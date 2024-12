PETITE ENFANCE, MOUSTAPHA GUIRASSY INVITE LES PARENTS À REVOIR LEURS PRIORITÉS Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 00:09 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Éducation nationale a exhorté les parents à inculquer des valeurs en phase avec les cultures locales. Il a dénoncé le culte de la réussite matérielle, qui détourne les enfants de leur véritable vocation. Saint-Louis, 9 déc (APS) – Le ministre de l’Eucation nationale, Moustapha Guirassy, invite les parents à revoir leurs rapports avec la petite enfance, afin d’inculquer aux tout-petits des ‘’valeurs plus adaptées à nos cultures et d’éviter’’ de leur faire croire que seule la réussite matérielle compte dans la vie. ‘’Nous devons repenser nos rapports à la petite enfance en cessant de l’orienter négativement’’, a conseillé M. Guirassy, en procédant au lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. ‘’Ce que nous sommes en train de vivre n’est que la conséquence de nos défauts en tant que parents’’, a-t-il accusé, en faisant allusion au culte de la réussite matérielle, illustrée par cette ruée vers l’Europe à bord des pirogues. Il a déploré l’empressement que manifestent des parents par rapport au parcours de leurs enfants. ‘’Nous sommes tellement pressés que souvent, peut-être pas devant tout le monde mais dans nos chambres, nous sommes les premiers à détourner nos enfants de leur véritable vocation’’, s’est-il offusqué. M. Guirassy dit regretter que ‘’les parents orientent négativement leurs progénitures en leur donnant comme exemple de réussite un voisin qui a construit un immeuble ou a acheté une belle voiture’’. Ainsi, petit à petit l’enfant ‘’quitte l’axe de son destin pour emprunter une autre voie qui n’est pas la sienne’’, a expliqué le ministre, invitant les parents à davantage éduquer leurs enfants et à valoriser le potentiel qui dort en chacun d’eux. Le ministre de l’Education a estimé que ‘’tout être humain est sur terre pour une mission bien déterminée et que cela ne veut pas dire forcément la réussite matérielle’’. »Il faut éduquer les enfants à s’aimer, à aimer la nature, leur environnement pour les protéger’’, a t-il exhorté. M. Guirassy se dit soucieux aussi du legs aux futures générations, jugeant dramatique ‘’de constater que certains petits-enfants n’arrivent pas, quand ils vont dans leur village d’origine, à échanger avec leurs grands-parents dans leur langue nationale’’. Il a invité les parents à se reconnecter à leur langue, à leur terroir et à leurs origines. Institué depuis octobre 2007, la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits vise à promouvoir la politique nationale de développement intégrée de la petite enfance (PNDIPE), rappelle un communiqué parvenu à l’APS. Elle est organisée par l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANCEPTP) en relation avec l’ensemble des acteurs du développement intégré de la petite enfance (DIPE), explique le texte. Sept jours durant, l’ensemble des familles d’acteurs ont l’opportunité de se pencher sur les multiples défis majeurs du sous-secteur, surtout à l’aune du nouveau référentiel des politiques publiques ‘’Sénégal 2050 : Agenda national de Transformation’’. L’édition de cette année, axée sur la promotion de la culture environnementale dès la petite enfance, s’inscrit dans la dynamique de l’initiative ‘’Sétal sunu rééw’’. Des personnalités politiques et coutumières, dont le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, le secrétaire d’Etat à l’encadrement paysan et aux coopératives, Alpha Ba, et la directrice générale de l’ANCTP, Djamila Khadija Diallo, ont pris part à l’ouverture de la semaine. Source Logo: APS Primary Section: Éducation Archive setting: Unique ID: Alioune



