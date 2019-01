PHOTO - Affaire Astou Fall : Babacar Sakho et les tessons de verre, l’histoire d’un meurtre avorté (Ames sensibles...) Dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 janvier 2019, le nommé Babacar Sakho, chétif de teint clair, menuisier de son état, troublé par la jalousie a poignardé avec un tesson de verre son épouse, Astou Fall (comme en témoigne cette image).





Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019 à 08:43 | | 0 commentaire(s)|

Alertés par les cris de cette dernière, les locataires de la maison ont accouru pour défoncer la porte. A leur grande surprise, ils ont trouvé Astou par terre baignant dans une marée de sang, leur fille de 3 ans en train de dormir et Babacar Sakho qui arrosait la chambre de pétrole tout en allumant le gaz.



La jalousie est parfois perçue comme un signe d’amour. Cependant quand celle-ci excède, elle devient de la folie. Cette folie peut conduire au drame avec des effets collatéraux graves. Comme ce fut le cas, ce week-end passé à Cambérene 2. Une violente scène de ménage entre Babacar Sakho et Astou Fall a viré au drame dans une maison en location à Cambérene 2.



Le sieur Babacar Sakho a brutalisé sa femme en lui assénant des tessons en verre au visage et sur le cou. En effet, d’après ce qu’il a expliqué aux enquêteurs du commissariat de Golf, « sa femme la trompait avec un autre homme. Et au moment des faits (la nuit du vendredi au samedi aux environs de 3 heures du matin) Astou était en train de répondre au téléphone ». Ce que les colocataires de cette maison ont démenti. Pour Babacar Ndiaye, ce n’est pas la première fois que Babacar Sakho violente sa femme.



« Ce sont les cris de Astou Fall qui ont alerté tous les voisins. Mais, nous avons trouvé la porte fermée à clef », narre l’un des témoins. Après avoir tapé dessus avec insistance sans succès, ils ont défoncé la porte de la chambre et sont tombés sur Babacar qui essayait d’incendier leur chambre avec leur fille de 3 ans. Heureusement, explique Aissatou, « les habitants de la maison sont intervenus et l’ont fait sortir de la chambre. Cependant, Astou était restée clouée au sol gisant dans une mare de sang, et présentant plusieurs blessures graves ».



C’est par la suite que les sapeurs-pompiers des Parcelles Assainies l’ont amenée au service des urgences de l’hôpital Principal de Dakar. Suite à des soins intensifs, Astou Fall est redevenue consciente. Aussi les enquêteurs de Golf attendent-ils l’avis du médecin pour entendre sa version. Quant à Babacar, il a été arrêté et gardé à vue pour le délit de violences conjugales avec arme blanche.













Senenews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos