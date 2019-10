PHOTOS - A la découverte de Sokhna Adja Saliou : La simplicité et l’élégance personnalisées Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 14:17 | | 0 commentaire(s)| Dernière conquête de Cheikh Béthio Thioune, Adja Déthié Pène plus connue sous le nom de Sokhna Adja Saliou Thioune, a gagné la sympathie et l’admiration de tous les "thiantakounes". Pensionnaire de l’Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) , Sokhna Adja Saliou est une ingénieure informaticienne qui a pu assimiler très tôt l’orthodoxie du Mouridisme par la grâce de son époux et marabout Cheikh Bethio Thioune. Particularisée par sa simplicité rarissime et son élégance paradisiaque, Adja Saliou reste toujours une référence pour tout "thiantakoune".











