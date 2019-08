PHOTOS - Accident de route: Collision entre un bus tata et un particulier à Sicap Mbao Au moment ou ces lignes sont écrites, une collision entre un bus Tata de ligne 68 et un particulier s'est produite sur la route nationale dans la localité de Sicap Mbao. Un accident faisant plusieurs blessés graves qui sont en train d'être évacués par les sapeurs pompiers présents sur les lieux. Nous y reviendrons avec de plus amples informations.

